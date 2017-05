Zweiter Maimarkt und verkaufsoffener Sonntag locken tausende Besucher nach Bitburg (Fotos)

„Wir finden, das ist eine tolle Stimmung hier auf dem Maimarkt in Bitburg mit vielen gut gelaunten Menschen“, so Marlis Miller aus Naples in den USA, die mit ihrem Mann am Sonntagnachmittag über den Maimarkt flaniert. „Am besten gefällt uns das Angebot der „recylbaren Garderobe“ an dem Second-Hand-Stand. Wir dachten, so etwas gäbe es nur in den USA, so Marlis Miller weiter.Der zweite Maimarkt auf Initiative des Gewerbevereins Bitburg e.V. startete bereits am Samstagmorgen mit Wein, Pulled-Pork-Burgern vom Eifelschwein, Marktgemüse und Obst bzw. einem Grillstand. War die Besucherfrequenz am Samstag noch eher verhalten und verlief nicht immer zur Zufriedenheit der Teilnehmer, startete der Markt bereits am Sonntagmorgen voll durch. „Wir sind zufrieden und haben für einen Sonntag schon sehr viele Kunden am Morgen gehabt“ so Piet Vreugdenhil, der am Spittel Obst, Gemüse und Kräuter feil bietet.Das Angebot am Maimarkt ist breit gefächert und bietet gerade im Bereich des Spittels mit drei Weinständen, Burgern, Steaks vom Grill und Wildburgern auch Außergewöhnliches für den Gaumen. Lies und Ronald Kollen aus Irrhausen sind zum ersten Mal auf dem Maimarkt in Bitburg und fühlen sich richtig wohl. Auch ihnen fällt besonders auf, dass an diesem Sonntag viele gut gelaunte Leute unterwegs sind. Das Wildburger-Angebot finden sie besonders interessant. „So etwas haben wir noch auf keinem anderen Markt dieser Art bisher kennengelernt“, so Lies Kollen.Roos Linders betreibt am Maimarkt einen kleinen Stand für farbenfrohe Asia-Produkte. Ihre Taschen und Accessoires finden aus ihrer Sicht aber nicht den gewünschten Absatz. Sie selbst fühlt sich auf dem Spittel etwas deplatziert und hätte ihren Stand lieber in der Fussgängerzone. Dieser Meinung ist auch ihre Standnachbarin, die Schmuck und Accessoires am Spittel präsentiert. „Vielleicht können wir nächstes Jahr etwas weiter nach oben wandern, hier kommen die Leute nur hin und schauen sich um, wo sie etwas zu trinken und zu essen bekommen können“s so Roos Linders weiter.Mehr Kunden die kaufen wünscht sich auch Andrea Bersch an diesem Sonntag bei Schönhofen in der Fußgängerzone. „Die Frequenz ist sehr gut heute, die Kunden halten sich aber eher zurück“, so Andrea Bersch weiter. Zufrieden mit dem Verlauf des Sonntags sind aber auf jeden Fall Jörg Hölzemer mit seinem Grillstand und Giesela Kirchen vom Weingut Kirchen in Oberemmel. „Gut gelaunte Gäste sind gestern und heute dagewesen, so macht ein Weinstand Spaß. Wir sind im nächsten Jahr gerne wieder dabei ,“ so Giesela Kirchen weiter.Auch Edgar Bujara, Vorsitzender des Gewerbevereins Bitburg e.V. zieht ein klares Fazit des zweiten Maimarktes und verspricht, dass es ganz sicher im nächsten Jahr einen dritten Maimarkt geben wird.