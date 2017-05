Zwischen Pferden und Dinosauriern - Kinderflohmarkt in der Bitburger Innenstadt

Extra: DAS IST DAS HAUS DER JUGEND

Das Haus der Jugend Bitburg gibt es seit 36 Jahren. Den von der Einrichtung veranstalteten Kinderflohmarkt sogar noch länger. Am Samstag, 20. Mai, ist es wieder soweit. Von 9 bis 14 Uhr dürfen Kinder und Jugendliche ihre Trödelartikel zum Verkauf anbieten. Bücher, DVDs, Spiele, Babysachen, Fahr- und Dreiräder, Kinderkleidung - all das darf ver- und gekauft werden. Dafür stehen die Bitburger Fußgängerzone oberhalb des Petersplatzes, der Rathausplatz und der Parkplatz des Hauses der Jugend zur Verfügung.Torsten Hauer begleitet den Flohmarkt schon seit Jahren."Ich war als Kind schon immer begeistert dabei und habe selbst verkauft. Meine Töchter können es auch kaum erwarten und hoffen auf gutes Wetter", sagt der Mitarbeiter des Hauses der Jugend. "Die Verkäuferzahl hängt vom Wetter ab. Wenn das Wetter mitspielt, herrscht eine besonders positive und fröhliche Atmosphäre", ergänzt Susanne Manns, die seit 2008 im Haus der Jugend arbeitet. "Dann sind es meist 200 Verkaufsstände." Mindestens 150 Stände seien es in den vergangenen Jahren aber immer gewesen - auch bei schlechtem Wetter."Das Besondere ist die Tradition, die mit dem Flohmarkt einhergeht", sagt Hauer, der seit 17 Jahren im Haus der Jugend arbeitet. Bereits 1976 organisierten eine Handvoll Leute um Gerd Wanken, der heute noch Leiter der Einrichtung ist, den ersten Kinderflohmarkt. Mittlerweile sind es 20 bis 25 ehrenamtliche Helfer, die für die Organisation, Sicherheit und das leibliche Wohl sorgen.Wichtig ist dem Veranstalter, dass die Kinder ihre Stände erst um 9 Uhr aufbauen. Vorher würden die Anwohner nur mit unnötigem Lärm belästigt.Eine Anmeldung zum Kinderflohmarkt ist nicht erforderlich. Die Fußgängerzone ist während der Veranstaltung für Autos gesperrt. Die Organisatoren bitten darum alle Zufahrts- und Rettungswege, sowie die Eingänge zu den Geschäften unbedingt freizuhalten.Weitere Informationen gibt es im Haus der Jugend oder unter Telefon 06561/7809.Das Bitburger Haus der Jugend wurde 1977 gegründet. Es bietet Kindern und Jugendlichen zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Sie können ihren Interessen und Hobbys in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften (AG) wie der Fußball-, Rollenspiel-, Medien-, Kinder-,Teenie-, und Jugendtreff-AG nachkommen. Zeitweise gab es sogar ein hauseigenes Fitnessstudio, das "Folterkammer" genannt wurde, das es aber laut Hauer leider nicht mehr gibt. Dafür gehören Straßenfeste, Discos und Konzerte, Spiel-und Sportangebote, Ferienfreizeiten,verschiedene Kurse und Projekte sowie die Mittagsbetreuung zum festen Programm der Einrichtung.