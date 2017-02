Bitburg gewinnt: Milow tritt im Haus der Jugend auf

Ein Belgier in Luxemburg: Milow 2014 bei einem Auftritt im Atelier. Archivfoto: Sebastian Klipp, Trierischer Volksfreund

(Bitburg) Bitburg hat sich bei der "SWR3-Städte-Challenge " am Montag gegen Allensbach am Bodensee und Bingen durchgesetzt und ein exklusives Konzert für 400 Personen mit dem belgischen Singer/Songwriter Milow gewonnen. Das Konzert soll am Samstag, 8. April im "Haus der Jugend" stattfinden.