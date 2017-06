Dinner in White: 150 Gäste tafeln für den guten Zweck auf Bitburger Spittel (Fotostrecke)

Gutgelaunte in Weiß gekleidete Menschen haben sich an den Tafeln versammelt, sitzen zusammen und freuen sich an der Gesellschaft mit anderen. Ihr Essen und Ihre Getränke haben sie ganz im Sinne der Veranstaltung selbst mitgebracht, während das Benno Raabe Trio die Veranstaltung mit Jazz- und Swingmusik untermalt. Neben leckeren Salaten und Kuchenkreationen gehört selbstgemachtes Vanilleeis mit Holunderaroma in Brandteigschalen zu den Highlights beim "Dinner in white". Der Soroptimist International Club Bitburg-Prüm veranstaltet das dritte "Dinner in White" auch an diesem Sonntag für einen guten Zweck. Den gesamten Erlös aus der Veranstaltung wird der SI Club Bitburg-Prüm den gesamten Erlös der Veranstaltung dem Haus der Jugend für dessen Projekte spenden. Der Soroptimist International ist die weltweit größte Service Organisation berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement.