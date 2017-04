Eine Spur der B 51 bei Bitburg am Dienstag gesperrt

Straßenbau (Symbolbild) Foto: Roland Grün

(Bitburg) Bitburg (red) Wegen Arbeiten an der Randbepflanzung muss eine Spur der B 51 am Dienstag, 25. April, zwischen den Anschlussstellen Bitburg-Nord und der Auffahrt zur A 60 gesperrt werden - und zwar die Spur in Fahrtrichtung Bitburg/Trier. Dort stehen Schnittarbeiten an.