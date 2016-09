Kinderflohmarkt in Bitburg: Wenn Teddy und Co den Besitzer wechseln

Foto: Sarah Stieren

(Bitburg) Der Kinderflohmarkt des Hauses der Jugend Bitburg hat am Samstag für volle Gassen in der Fußgängerzone gesorgt: Von Kuscheltieren über Lego bis hin zu Inline-Skates reichte das Angebot an 170 Ständen. Viele waren gekommen, um über die Flohmarkt-Meile zu flanieren.