Respekt!-Endspurt: Wer wird Sieger beim Ehrenamtspreis?

Die Trierer Nothilfe verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige, gemeinnützige Zwecke. Sinn des Vereins ist es, durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Spendenaufrufe auf Katastrophenfälle und Notstände aufmerksam zu machen und diese durch gezielte Maßnahmen zu lindern. "Die Recherchen von Informationen über Notstände betreibt der Verein selbst. Hierbei steht das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund", erklärt Vorsitzender Friedhelm Biesdorf. Die für die satzungsmäßigen Aufgaben notwendigen Mittel werden durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Erlöse aus Sonderaktionen und durch den Betrieb eines Second-Hand-Ladens aufgebracht. Die Vereinsarbeit wird ausschließlich ehrenamtlich geleistet. "Bei uns kann jeder einkaufen", lädt der Vorsitzende in die Thebäerstraße 24 in Trier-Nord ein. Hier werden gut erhaltene Kleider, Wäsche, Schuhe, Kleinartikel, Haushaltsgeräte und Möbel entgegengenommen, sortiert und verkauft. Ein Teil der Kleidung und Möbel wird in Notstandsgebiete geschickt. Im Laden sind 39 Frauen und Männer ehrenamtlich im Wechsel beschäftigt. Wenn der Verein durch das Sozialamt oder durch eigene Recherchen auf Not und Probleme in unserer Stadt aufmerksam wird, kann er schnell und unbürokratisch helfen. Unterstützt werden auch das Frauenhaus Trier, verschiedene Schulen, Kitas, Jugendeinrichtungen und Fördervereine. "In vielen Einzelfällen konnten wir in den 26 Jahren unserer Tätigkeit in Trier die Not von Familien und Organisationen unbürokratisch lindern", freut sich Biesdorf. Große Spendenaktionen laufen aktuell aber auch für Äthiopien und Namibia, wo besonders arme Familien, Schulen und Krankenhäuser gefördert werden. Bei der Trierer Nothilfe und ihrem Laden in der Thebäerstraße geht es aber nicht nur um die finanzielle Unterstützung von benachteiligten Menschen, sondern vor allem um ihr Engagement, um ihr schnelles und unkonventionelles Handeln. All das kostet viel Geld. Im Jahr müssen 80 000 Euro zusammenkommen. "80 Prozent davon erwirtschaften wir in unserem Laden", sagt Biesdorf mit Stolz auf seine Ehrenamtlichen. doth Foto: Roland Morgen

"Gerade sind zwei Papageien aus schlechter Haltung abgegeben worden", unterbricht Jürgen Meyer das Gespräch mit dem TV. Seit 30 Jahren kümmert sich der gelernte Maler und Lackierer um vernachlässigte, kranke oder Tiere, die von Menschen verletzt in freier Natur gefunden werden. Da ist beispielsweise ein Leguan. Die Besitzerin des 15 Jahre alten Tieres ist schwer erkrankt. Jetzt wird ein neues Zuhause für das Reptil gesucht. Als zweiter Vorsitzender des Wildtierzentrums in Saarburg und Wiltingen wäre es eigentlich ein Vollzeitjob. Doch seine Brötchen verdient Meyer als Maler und Lackierer in Luxemburg. Immer schwerer wird es, Geld für Futter, Tierärzte und Medikamente aufzutreiben. Eigentlich erfülle man hier eine öffentliche Aufgabe, beklagt der Helfer. Das Land trägt zwar 30 Prozent der rund 30 000 Euro, die das im Jahr kostet, aber auch die Mitgliedsbeiträge des Fördervereins und Spenden reichen hinten und vorne nicht. Jürgen Meyer ist sogar bereit, seinen eigentlichen Job aufzugeben, um Vollzeittierretter zu werden, obwohl er viel weniger verdienen würde. Bleibt die Frage: Wer bezahlt das? Das Wildtierzentrum bittet daher um Spenden auf das Konto der Sparkasse Trier: IBAN: DE17 5855 0130 0121 0320 15; BIC: TRISDE55. Meyer und seine Helfer wissen oft nicht, wo sie die Zeit hernehmen sollen. Trotzdem planen die Tierschützer wieder Neues: Am 25. September wird eine neue Wasservogelstation neben dem Greifvogelpark Saarburg mit Naturteich eröffnet, damit sich Schwäne, Enten und Gänse noch besser von ihren Strapazen und Erlebnissen erholen können. 70 Prozent der abgegebenen Tiere können nach ihrer Genesung wieder in die freie Natur entlassen werden. Der Rest muss bleiben. Für Meyer steht fest: "Der Tierschutz ist ein Test der Natur für unsere Menschlichkeit." doth Foto: Herbert Thormeyer

Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) ist eine gemeinnützige Menschenrechtsorganisation, die seit 44 Jahren weltweit Menschen unterstützt, die sich gewaltlos für die Verwirklichung der Grund- und Menschenrechte einsetzen. Sie leistet Hilfe für politische Gefangene sowie aus politischen, religiösen oder ethnischen Gründen Verfolgte. "Humanitäre Hilfe schafft Vertrauen und ist daher ein wesentliches Standbein unserer Tätigkeit", sagt die Wittlicher Sektionsleiterin Katrin Bornmüller. Die IGFM Wittlich ist eine Arbeitsgruppe der Nichtregierungsorganisation und seit 37 Jahren aktiv. Neben der Menschenrechtsarbeit haben sich die Wittlicher vor allem der humanitären Hilfe verschrieben: Von 1980 bis 1990 mit Hilfspaketen in die DDR, nach Rumänien, zu Solidarnosc nach Polen und zu verfolgten Christen und Charta-77-Mitgliedern in die Tschechoslowakei, danach mit Sattelschleppern voller Hilfsgüter in verschiedene Länder der Welt. Rund 60 ehrenamtliche Helfer ermöglichen mit ihrem Engagement die wertvolle Arbeit in verschiedenen Teams. Eine besondere Aktion war 2010 der Transport von drei Containern mit medizinischen Geräten nach Pointe Noire/Congo Brazzaville in Afrika. Seit Oktober 2014 wird Flüchtlingen vor Ort in Syrien, der Türkei und im Irak geholfen. Mehrere Helfer erhielten für ihren hohen ehrenamtlichen Einsatz und seit fast 20 Jahren unermüdlicher Hilfe Ehrenbriefe des Landes oder wurden mit Verdienstorden ausgezeichnet. Die Leiterin der Gruppe, Katrin Bornmüller, wurde für ihren Einsatz für die Völkerverständigung schon mehrfach von internationalen Staatsoberhäuptern mit Orden ausgezeichnet, auch mit dem Bundesverdienstkreuz. Mehrere Städte in Litauen, Lettland und Rumänien haben sie zur Ehrenbürgerin ernannt. "Es könnten mehr Hilfsgüter gebracht werden, wenn die Kosten durch finanzielle Unterstützung aufgefangen würde", stellt Katrin Bornmüller fest. Unter anderem ist die IGFM Wittlich auch mit Projekten bei der Volksfreund-Spendenaktion "Meine Hilfe zählt" vertreten und bittet darüber um Spenden für die wichtige humanitäre Hilfe. doth Foto: privat

Toupi-Group bedeutet übersetzt etwa "Kinder-Gruppe". Es ist die verniedlichte Version des indianischen Namens Tupak. "Wir beschäftigen uns mit Kinderrechten und Anti-Mobbing-Training an Schulen und bieten außerdem Workshops auf modularen Projekttagen an", erklärt der Projektleiter Fernando Andia, selbst gebürtiger Peruaner. Die handlungsorientierten Übungen, die angeboten werden, sind so konzipiert, dass alle Bedürfnisse der Kinder abgedeckt werden. Zuerst wird geprüft, wie gut das Teamwork in der Klasse funktioniert. Oft ist es nicht sehr stark ausgeprägt, und es kommt häufig vor, dass Mobbingopfer in der Klasse auftauchen. "Unsere Spiele bereiten den Kindern große Freude, beispielsweise auch bestimmte Vertrauensübungen wie unser Snake-Lauf, bei dem Kinder mit verbundenen Augen einen Parcours durchlaufen und aufeinander vertrauen müssen", so Andias Erfahrung. Jede Übung kennzeichnet sich durch eine spezielle Herausforderung, wie zum Beispiel einen Ball durch bestimmte Holzelemente als eine Art Stafette rollen zu lassen. Hierbei erreichen die meisten Kinder ihre Frustrationsgrenze, lernen dadurch aber gleichzeitig, ihre Frustration selbst zu regulieren und sich als einen Teil der Gruppe zu sehen. Das Erleben ist sozusagen die wichtigste Säule des Konzepts, das aus drei Bausteinen besteht (Bewegung, Tanzen und Rappen). "Von Anfang an ist der Spaßfaktor stets präsent, wenn wir gemeinsam lachen", freut sich Andia. Bei jedem Beisammensein wird eine kurze Reflexion angestrebt, und die Kinder erzählen, wie sie sich bei den Übungen fühlen. So verbessern sie sich von alleine und wissen meistens, wie sie die Hindernisse, die von uns aufgestellt worden sind, lösen können. "Unsere Idee wurde als wirkungsvolles Kurzzeit-Konzept entwickelt, welches in der Regel fünf bis sechs Unterrichtsstunden zu je zwei oder drei Terminen je nach Bedarf beinhaltet", erklärt Andia weiter. doth Foto: privat

Vera Feist ist bereits Trägerin des Ehrenamtspreises Trier. "Das Seniorenbüro der Stadt hat mich vorgeschlagen", erklärt die 86-Jährige. Dort ist sie stellvertretende Vorsitzende und in ihrem Stadtteil Mariahof Seniorenvertrauensfrau sowie Sicherheitsberaterin für Senioren, eine Aufgabe, die sie in Zusammenarbeit mit der Polizei ausfüllt. Die ehemalige Polizeiverwaltungsangestellte ist seit 30 Jahren im Vorstand und Ehrenmitglied in der International Police Association (IPA) Trier. Feist ist als Schatzmeisterin im Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH) aktiv. Zudem sind ihr auch Besuchsdienste in der evangelischen Kirchengemeinde nicht zuviel, wenn sie sich wieder von einer schweren Krankheit erholt hat. "Ich bin seit 1970 ehrenamtlich tätig", verrät sie dem TV. Sie organisiert ein Seniorencafé und zwei Stammtische. Vera Feist ist dank Computer und Internet bestens vernetzt im Programm Sicherheit und Integration für Senioren (Susi) der Landesregierung. "Senioren sollen sich in ihrer Wohnung sicher fühlen", sagt sie und zeigt ihren Notrufknopf, den sie immer um den Hals trägt und dringend allen Altersgenossen empfiehlt. Mit all ihren Aufgaben ist sie gut ausgelastet. "Wenn man etwas anfängt, dann muss man es auch richtig machen", erzählt sie. Den ganzen Tag vor dem Fernsehen sitzen, käme für sie nicht in frage. Vera Feist ist ein Beispiel, wie man auch im hohen Alter noch anderen Menschen helfen kann. "Ich bekomme viele Anrufe von Menschen, die sich über Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten informieren wollen", ist eine weitere Aufgabe und die Devise dazu: "Man kann sein Leben doch nicht von eine Behörde bestimmen lassen." Das aber setzt stetige Weiterbildung voraus, auch wenn man wie Vera Feist 86 ist. doth Foto: privat