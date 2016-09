Autofahrer aufgepasst: Blitzer in der Region in den nächsten Tagen

Kontrolle ist besser: Mit Hilfe von Radargeräten will die Polizei der Raserei entgegenwirken.TV-Foto: Fritz-Peter Linden

(Trier) Autofahrer aufgepasst! Auch in den kommenden Tagen kontrollieren Polizei und Stadt Trier die Geschwindigkeit der Autofahrer in der Region. An vielen Stellen in der Region wird „geblitzt“. Wo, das verrät Ihnen der Trierische Volksfreund.