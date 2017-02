(sts) In der Vernehmung habe der Beschuldigte ein umfangreiches Geständnis abgelegt, heißt es in einer Pressemitteilung der PI. Erwerbslosigkeit und daraus resultierende finanzielle Not hätten ihn zu diesen Taten getrieben. Der 29-Jährige habe angegeben, zwischen Herbst 2016 und Mitte Januar dieses Jahres vier bis fünf Mal den Opferstock aufgebrochen zu haben.



Der Schaden (entwendetes Geld und Beschädigung des Opferstocks) beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen.