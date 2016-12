Gegen 23.15 Uhr seien die drei Personen am Buswartehäuschen des Bahnhofs Gerolstein laut Polizei von fünf bis sechs jungen Männern und einer jungen Frau angegriffen worden, Die Schläger seien zuvor aus einen aus Richtung Köln kommenden Zug ausgestiegen. Durch Schläge und Tritte sei der 18-Jährige so schwer verletzt worden, dass er mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Hinweise an die Polizei, Telefon 06592/96260 oder 06591/95260.