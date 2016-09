Wie die Dauner Polizei am Sonntag mitteilte, sei ein 20-jähriger Mann aus dem Kreis Mayen gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen in Oberelz schwer verletzt am Straßenrand der Hauptstraße/L 96 liegend aufgefunden worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden.Nach den ersten Ermittlungen der Polizei sei der Mann vermutlich bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Polizei Daun führte vor Ort eine Spurensuche durch, um die genauen Ursache des Vorfalles zu klären. Die Polizei Daun sucht dringend Zeugen des Vorfalles. Hinweise an die PI Daun, 06592/96260, pidaun@polizei.rlp.de