Anhörung im Mainzer Innenausschuss zur Kommunalreform: Es nimmt (k)ein Ende

JURISTISCHE LAGE

Extra

Mainz/Daun/Gerolstein/Hillesheim/Jünkerath "Dicke Luft hier drin." Heinz-Peter Thiel verzieht das Gesicht, als er Saal 401 des rheinland-pfälzischen Abgeordnetenhauses in Mainz betritt. Der Landrat des Vulkaneifelkreises setzt sich an einen Tisch. Wo Fernsehteams und Radioreporter an diesem Tag auf Worte zum Flughafen Hahn warten, geht die dicke Luft zur Kommunalreform in der Eifel am Donnerstag im Innenausschuss vor.Landräte, Bürgermeister der betroffenen Verbandsgemeinden und ein Rechtsexperte stellen vor, was sie von dem umstrittenen Entwurf des Landesgesetzes halten, elf Orte aus der Verbandsgemeinde Obere Kyll in die VG Prüm wechseln zu lassen.Heinz-Peter Thiel bekräftigt, dass der Vulkaneifelkreis bei einem Wechsel der elf Orte der Oberen Kyll in die Verbandsgemeinde Prüm eine Klage einleiten würde (siehe Extra). Ein kreisübergreifender Wechsel, wie in diesem Fall von der Vulkaneifel nach Bitburg-Prüm, wäre "eine bundesweit einzigartige Zwitter-Stellung einer Doppelverwaltung". Thiel warnt vor einer Schwächung der Sparkassen, abnehmender Identifikation und einer Zerlegung des Kreises. Er zweifelt, ob ein solches Gesetz verfassungsgemäß ist. Deutlich kürzer angebunden ist Joachim Streit, Landrat von Bitburg-Prüm. Er sagt nur einen Satz: "Der Eifelkreis Bitburg-Prüm begrüßt die Eingliederung der elf Gemeinden in die Verbandsgemeinde Prüm."Diana Schmitz, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Obere Kyll, fordert die schnelle Fusion. Die schwere finanzielle Situation erfordere es ansonsten, ohnehin hohe Grundsteuern anzuheben. Den Gemeinden seien die Hände gebunden, dazu gebe es Bürgerentscheide, die sich deutlich für die Fusion aussprechen. "Wir haben die Mitmach-Demokratie gelebt, wie sie gefordert wird", sagt sie. "Nun sollte man so schnell wie möglich den Gesetzentwurf verabschieden." Aloysius Söhngen (Verbandsgemeinde Prüm) stimmt dem zu. Die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein, die sich mit dem Gesetz zusammenschließen wollen, drängen auf eine schnelle Entscheidung. Einen Plan, das Gesetz zu teilen und die Obere Kyll zunächst unberücksichtigt zu lassen, lehnt Schmitz ab: "Das wäre fatal."Jan Ziekow von der Uni Speyer sagt, ein Gericht könne im Klagefall durchaus zu der Erkenntnis kommen, dass sich das Gesetz "im Rahmen des Systems" bewege. Eine kreisübergreifende Fusion sei aber immer ein Einzelfall, den es genau zu prüfen gelte. Eine klare Einschätzung, ob das Gesetz wirklich verfassungsgemäß ist, lässt er daher offen. "Vor Gericht und auf See sind wir alle in Gottes Hand."Der wissenschaftliche Dienst des Landtags soll eine zusätzliche Einschätzung über das Gesetz abgeben. Der Innenausschuss-Vorsitzende Michael Hüttner geht davon aus, dass alle Unterlagen bis zur nächsten Sitzung am 29. März vorliegen. Dann sollen die Parteien beraten - und dem Parlament einen Beschlussvorschlag liefern.(sts) Sollte der Landtag das, was die Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm angeht, beschließen, wird die Kreisverwaltung beauftragt, eine entsprechende Klage, eine sogenannte abstrakte Normenkontrolle, vorzubereiten. Was bedeutet das? Es wird durch ein Verfahren überprüft, ob Bundes- oder Landesrecht mit dem Grundgesetz oder Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht vereinbar ist. Was die abstrakte von der konkreten Normenkontrolle unterscheidet, ist die Tatsache, dass die abstrakte (wie der Name schon sagt) unabhängig von einem konkreten Prozess oder Rechtsstreit möglich ist.