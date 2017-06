Aus Dauner Wohnung heraus geballert: Waffenfreund muss doppelt büßen

Zu einem teuren Spaß wurde für einen 24-jährigen Mann aus Daun seine Vorliebe für Waffen: Weil er im Sommer vergangenen Jahres mit einem Kumpel aus seiner Wohnung in Daun über eine Straße und einen Bach hinweg mit einem Luftgewehr auf Dosen geschossen und darüber hinaus ein Luftgewehr mit einer stärkeren Feder frisiert hat, ist er nun vom Amtsgericht in Daun zu einer Geldstrafe von 1800 Euro (45 Tagessätze a 40 Euro) verurteilt worden. Zudem willigte er ein, beide Waffen sowie mehr als 1000 Schuss Munition, die die Polizei in seiner Wohnung fand, abzugeben. Hätte er dies nicht getan, wäre nach Auskunft der Staatsanwaltschaft aber ohnehin alles eingezogen worden. Aufgefallen war alles durch einen aufmerksamen Nachbarn, der das Treiben am Fenster mitbekommen und die Polizei verständigt hatte.