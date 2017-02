Auszeichnung für den Eifelsteig

Verliehen wird es vom Deutschen Wanderinstitut. Das Siegel gilt für drei Jahre. Von Klaus Erber vom Deutschen Wanderinstitut gab es ein großes Lob für alle Beteiligten, die dafür sorgten, dass die Qualität des 313 Kilometer langen, von Aachen nach Trier führenden Weg auf hohem Niveau bleibe. Zudem sei das Siegel auch ein geeignetes Marketinginstrument.



Für das laufende Jahr hat der Eifelverein eine neue Aktion gestartet: „Miteinander in der Eifel wandern“. Sie ermöglicht Wandererlebnisse und das Kennenlernen Gleichgesinnter ohne Beiträger, Mitgliedschaften und bürokratische Hürden. Einfach anmelden und mitgehen heißt das Motto.



Die Touren auf und um den Eifelsteig sind vom Eifelverein geplant und werden von erfahrenen Wanderführern begleitet. Die Teilnahme an den halbtägigen Touren ist kostenlos und kann einfach beim zuständigen Wanderführer angekündigt werden. Der Eifelsteig hat 15 Etappen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die jeweils zwischen 14 und 27 Kilometer lang sind. Gepflegt werden sie von 26 Wegepaten.