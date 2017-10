Auto prallt gegen mehrere Bäume - Ein Schwerverletzter, 20.000 Euro Schaden

Ein 26-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Cochem-Zell war laut Polizei am Samstag gegen 21.15 Uhr auf der K 22 unterwegs. Er wollte von Demerath Richtung Ulmen fahren.



In einer Linkskurve geriet der Fahrer mit seinem Auto vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Ob Alkoholeinwirkung Ursache für den Unfall war, sollen laut Polizei die weiteren Ermittlungen, insbesondere das Ergebnis einer Blutuntersuchung, zeigen.

Der schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.