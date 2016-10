Der Wagen des 24-jährigen Fahrers kam am Montag gegen 12 Uhr auf der L 28 von Daun-Steinborn Richtung Kirchweiler in einer Linkskurve von der Straße ab und überschlug sich. Wie die Polizei mitteilt, wurden der junge Mann und seine 23-jährige schwangere Beifahrerin dabei verletzt. Der 24-Jährige war laut Polizei zu schnell unterwegs.



Die werdende Mutter sei vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers.