Auto überschlägt sich bei Wallenborn: Zwei Schwerverletzte

Dann kam das Auto links von der Straße ab, überschlug sich und blieb schließlich auf den Rädern zum Stehen. Dies teilt die Polizei mit. Die beiden Männer wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Weidenbach und Wallenborn.