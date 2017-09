Nach Angaben der Polizei ist eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, von Perl kommend in den Kreisverkehr auf der Postbrücke eingefahren. Dabei übersah sie einen 18-jährigen Radfahrer und missachtete im Kreisverkehr dessen Vorfahrt.



Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 18-jährige Radfahrer prallte mit dem Körper auf das Auto und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.