Betrunken am Steuer: Geisterfahrerin auf der A 1 bei Gillenfeld gestoppt

Nach Angaben der Polizei Daun ging gegen 6.48 Uhr bei der Polizei Wittlich ein Hinweis auf einen Falschfahrer auf der A 1 ein. Beamte der PI Daun konnten etwas später bei Gillenfeld das Fahrzeug, nach dem gesucht wurde, anhalten. Darin saß eine 22-Jährige aus dem Raum Trier.



Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war die junge Frau, vermutlich zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr, zunächst auf der A 1 aus Richtung Wittlich in Richtung Daun auf der richtigen Seite unterwegs. Bei Hasborn touchierte sie dann einen LKW, fuhr aber weiter zur Raststätte Eifel. Der LKW-Fahrer, der auf der Suche nach dem Unfallverursacher mehrere Parkplätze abgefahren hatte, fand sie schließlich auf diesem Rastplatz. Als er sie ansprechen wollte, machte sich die 22-Jährige wieder aus dem Staub, diesmal allerdings fuhr sie auf der falschen Fahrbahn wieder auf die A 1 in Richtung Hasborn auf. Dort war sie als Geisterfahrerin wohl einige Kilometer unterwegs, bevor sie erneut wendete und - nun wieder auf der richtigen Seite - in Richtung Manderscheid fuhr. Bei Gillenfeld konnte die Polizei sie dann anhalten und kontrollieren. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Verletzt wurde bei der Geisterfahrt niemand, den Unfallschaden am LKW schätzt die Polizei auf 500 bis 1000 Euro.



Ob weitere Autofahrer konkret gefährdet wurden, konnte die Polizei noch nicht abschließend sagen. Mit dem Fall waren am Morgen die Autobahnpolizei Schweich und die Polizeiinspektionen Wittlich, Daun und Mendig beschäftigt.



Autofahrer, die durch die Geisterfahrerin gefährdet wurden, können sich an die zuständige Autobahnpolizei Schweich, 06502/91650, wenden. j.e.