Dauner Krankenhaus: Auf der Großbaustelle geht es zügig voran

Daun. "Wenn das Wetter mitspielt, ist vor Weihnachten der Deckel drauf", ist Franz-Josef Jax, der Geschäftsführer des Maria-Hilf-Krankenhauses in Daun, optimistisch, was die Fortschritte am vor einem Jahr begonnenen Erweiterungsbau angeht. "Deckel drauf" meint: Der Rohbau steht. "Auch wenn wir etwas hinter dem ursprünglichen Zeitplan sind, sind wir doch noch guter Dinge, dass das gelingt."

Firmen aus der Region

Extra

Mit Blick auf die lange Vorgeschichte spielt eine Woche mehr oder weniger ohnehin keine große Rolle, denn es gingen viele Jahre ins Land, an denen an der Realisierbarkeit des Millionenprojekts gearbeitet wurde. Als Planung und Finanzierung in trockenen Tüchern waren, fiel im November vergangenen Jahres der offizielle Startschuss für das Millionenprojekt. Mit dem neuen Gebäude, das zwischen Verwaltungstrakt und Pflegeschule entsteht, soll die chronische Raumnot des Krankenhauses zumindest etwas gelindert werden."Alles in allem ist es bislang gut gelaufen. Unser Dank gilt den vielen uns bereits bekannten Firmen aus der Region, die am Bau beteiligt sind", zieht Jax eine Zwischenbilanz.Zwischen 12,5 und 13 Millionen Euro wird der Bau kosten, inklusive Modernisierung der Fachbereiche Orthopädie, Intensivstation, Endoskopie und Radiologie. Mit 9,2 Millionen Euro beteiligt sich das Land Rheinland-Pfalz, bleibt ein Eigenanteil von gut drei Millionen Euro für die Trägerin des Dauner Krankenhauses, die Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH mit Sitz in Münster/Westfalen (siehe Extra).Das Erweiterungsgebäude ist notwendig geworden, um dem stetig wachsenden Raumbedarf gerecht zu werden und die Intensivstation, die Radiologie und Teile der orthopädischen Pflegestation neu zu strukturieren und heutigen Anforderungen anzupassen. Das Untergeschoss ist für Parkplätze vorgesehen, die drei Obergeschosse fallen an die Fachbereiche Intensiv, Radiologie, Orthopädie. Als viertes Obergeschoss entsteht eine Technikzentrale. "Im Januar beginnt der Innenausbau", sagt Jax und ist zuversichtlich, dass der Erweiterungsbau wie vorgesehen im Herbst 2017 fertig ist. "Anschließend erfolgen Anschluss und Anpassung an das bestehende Gebäude, und wir hoffen, bis zum Frühjahr 2018 mit allem durch zu sein".Wegen der Bauarbeiten ist die am Krankenhaus vorbeiführende Maria-Hilf-Straße seit Januar Einbahnstraße. "Es war richtig, die Verkehrsführung so zu ändern, es hat vieles erleichtert. Ein Dank gilt auch den Nachbarn und Anliegern, die mitgespielt haben. Wir haben jedenfalls von ihnen kein böses Wort gehört, obwohl es für manch einen täglich Umwege bedeutet hat", berichtet Jax.DasDaun befindet sich in Trägerschaft der Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH mit Sitz in Münster/Westfalen. Sie betreibt auch das Seniorenhaus Regina Protmann, die Alten- und Krankenpflegeschule und das Medizinische Versorgungszentrum in Daun sowie das Regina-Protmann-Stift in Kelberg. sts