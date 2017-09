Die Krimi-Prominenz trifft sich bei Tatort Eifel rund um Daun

Kommen zum Tatort Eifel: Hannelore Hoger und Dominique Horwitz.

(Daun) Das Festival Tatort Eifel beginnt offiziell am Freitag. Dann geben sich Autoren, Schauspieler und Regisseure in und um Daun die Klinke in die Hand.