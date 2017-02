Die Vulkaneifel-Jugend rockt um die Wette

Daun (red) Aus der Garage, dem Partykeller oder dem Klassenzimmer auf die große Bühne: Junge Musiker zeigen in Daun, was sie können. Beim Jugend-Bandcontest auf dem Laurentiusplatz am 11. Juni kämpfen junge Bands aus der Vulkaneifel um professionelle Auftritte und Workshops.Der Landkreis Vulkaneifel feiert 200. Geburtstag. Doch man will nicht nur in die Vergangenheit blicken, sondern auch in die Zukunft. Darum soll die nächste Rockstar-Generation beim ersten Jugend-Bandcontest im Rahmen des Festivals "Daun spielt" gefördert werden.Bewerbungen werden noch bis 30. April angenommen. Das Anmeldeformular ist unter www.vulkaneifel.de/bandcontest zu finden. Außerdem sollen zwei Demo-Songs, ein Info-Text zur Band, Wohnort und Geburtsdaten aller Mitglieder und ein Bandfoto in hoher Auflösung mitgeschickt werden. Teilnehmer dürfen Cover und eigene Lieder spielen - in letzterem Fall müssen auch die Songtexte eingesandt werden. Eine Fachjury aus Musikern, Medienvertretern und Kulturschaffenden sucht dann die Gruppen aus, die im Juni am Wettkampf auf der Bühne teilnehmen.Wer darf mitmachen? Die Bands sollen mindestens zwei Mitglieder haben, von denen keines zum Stichtag am 11. Juni älter als 21 Jahre ist. Mindestens die Hälfte der Musiker muss im Landkreis Vulkaneifel wohnen oder dort eine Schule besuchen. Zum Zeitpunkt der Bewerbung darf kein Vertrag bei namhaften Plattenfirmen oder Musikverlagen bestehen.Die Siegerband bekommt einen professionellen Auftritt bei einer der nächsten Veranstaltungen des Landkreises Vulkaneifel, einen Workshop "Band Supervision" von der Landesarbeitsgemeinschaft Rock & Pop Rheinland-Pfalz und eine Führung durch die Musikredaktion des SWR in Mainz. Die zweit- und drittplatzierten Gruppen nehmen ebenfalls an dem Workshop teil, Platz zwei bekommt außerdem einen 100-Euro-Gutschein für den Kinopalast Vulkaneifel.per E-Mail an jugendbandcontest@vulkaneifel.de oder mit der Post an Kreisverwaltung Vulkaneifel, Stichwort: Jugendbandcontest, Mainzer Str. 25, 54550 Daun.