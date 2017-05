Die mit Spaß durch die Eifel wandern - 1200 Teilnehmer beim Volksfreund-Wandertag (Fotos/Video)

Deutschlands Krimihauptstadt als Austragungsort des inzwischen 23. TV-Wandertags – ob das gut gehen konnte, oder der zweifelhafte Ruf der kleinen Eifelstadt nicht vielleicht doch den ein oder anderen von einer Teilnahme abhalten würde? Wer geht schließlich schon freiwillig dorthin, wo mit Mord und Totschlag geworben wird?Viele! Um es genau zu sagen: 1200 Menschen aus der gesamten Region Trier und darüber hinaus – was wohl auch am optimalen, trockenen Wetter mit Temperaturen um die 20 Grad Celsius samt leichter Bewölkung gelegen hat.Doch nicht wenige sind gerade wegen des ruchhaften Images gekommen. So wie Katharina Bernd aus Speicher, eine Wiederholungstäterin. „Ich freue mich schon richtig auf die Krimiführung, denn ich weiß, dass sie super werden wird. Ich war nämlich schon mal drei Tage für ein Krimiwochenende in Hildesheim. Das war einsame spitze“, sagte sie und setzte sich mit der etwa 50-köpfigen Gruppe um Krimiwanderführerin Petra Denter in Bewegung. Die führte die Gruppe zu Schauplätzen der Eifelkrimis, die dank des Wirkens vor allem von Jacques Berndorf sowie der daraus erwachsenen Infrastruktur rund ums Verbrechen jährlich Tausende Gäste anlockt. Besonders hervorzuheben sind das Krimicafé samt Deutschlands größter Krimibibliothek sowie das einzige Krimihotel Deutschlands.Das Thema Krimi stand auch bei der längsten Wanderung am gestrigen Sonntag im Mittelpunkt: der 20 Kilometer langen Strecken auf dem offiziellen Eifelkrimi-Wanderweg. Also genau dort, wo Berndorf in seinen Büchern eine Blutspur quer durch die Eifel gezogen hat.Auch die gut 300 Teilnehmer, die sich auf die zehn Kilometer lange Strecke „Aussichten rund ums Kylltal“ mit den Wanderführern Bianca und Clemens Röser sowie Guido Coßmann gemacht haben, hatten ihren Spaß. Mittendrin: eine Wandergruppe der Lebenshilfe Prüm, die die Tour ebenfalls gut und mit viel Spaß gemeistert hat. Wer noch genug Energie hatte, konnte auf dem vor wenigen Jahren angelegten Parcours seine Fitness trainieren.Und auf den letzten Metern tauchte plötzlich, ganz erhaben, die historische Stadtmauer Hillesheims mit der Kirche St. Martin im Hintergrund auf: welch ein Zieleinlauf!Und so sagte Peter Thomm aus Konz-Oberemmel, der mit seiner Frau unterwegs war: „Wir waren schon öfter bei den TV-Wandertagen. Die machen uns immer wieder Spaß. Hier ist es auch prima. Vor allem die herrlichen Aussichten, die frische Luft und die Gespräche mit den anderen Wanderern gefallen mir.“ Dem pflichtete Johann Daum aus Ruwer bei: „Wir kommen gerne zu den TV-Wandertagen und gehen auch sonst gerne wandern. Und danach wird schön eingekehrt.“Beeindruckend die herrlichen Ausblicke auf Kasselburg, Befreiungsbuche und etliche Vulkankegel wie Rockeskyller und Nerother Kopf, die Wanderführer Clemens Röser gekonnt kommentierte. Es ging aber auch vorbei an gigantisch-großen neuen Steinbrüchen, in denen einst stolze Eifelvulkane abgetragen und riesige Wunden in die Landschaft geschlagen werden. Doch das gesamte Ausmaß erblicken die Wanderer nicht, da es nur aus der Luft auszumachen ist. Und so zogen die meisten Wanderer ein durchweg positives Fazit der Veranstaltung, wie Werner und Erika Bach sowie Toni und Herta Görgen aus Trier-Pfalzel: „Tolle Natur, schöne Ausblicke, nette Dörfer: Wir kommen bestimmt noch mal zum Wandern hierher.“ Die Wanderer haben sich offensichtlich sehr wohlgefühlt – zu guter Letzt in und vor der zur Mensa umfunktionierten Markthalle, wo am Nachmittag die Bigband aus Niederehe noch mit einem Livekonzert zur Unterhaltung beigetragen hat. Das war auch ein Verdienst von Manfred Schmitz von der Tourist-Info Hillesheim und seinem sein Team sowie den vielen ehrenamtlicher Helfern war, die den TV unterstützt haben. Das hob auch TV-Moderator Marcus Hormes hervor: „Ein großes Dankeschön an all diejenigen, die uns geholfen und zum Gelingen dieses tollen Tages beigetragen haben.“Der 24. TV-Wandertag wird am Sonntag, 10. September in Greimerath in der Eifel veranstaltet.