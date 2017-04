Wie die Dauner Polizei mitteilte, wurden im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Karfreitag, 19.30 Uhr, aus einer einer Nordmann-Nadelbaumkultur in der Gemarkung Brockscheid rund 700 bis 750 Jungpflanzen herausgerissen und gestohlen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 350 Euro. Hinweise an die Polizei in Daun, 06592/96260 .