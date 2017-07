Ehefrau misshandelt: acht Monate auf Bewährung für Vulkaneifler

Das letzte Wort war das vermutlich noch nicht. 13 Zeugen, drei Gutachter, fast sieben Stunden Verhandlung und vermutlich eine Fortsetzung: Vor dem Amtsgericht Daun ist am Mittwoch ein 67-jähriger Rentner aus der Verbandsgemeinde Daun wegen gefährlicher Körperverletzung gegenüber seiner Ehefrau und Beleidigung einiger Nachbarn zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden.



Richterin Julia Schmitz-Garde sah es nach der langwierigen Beweisaufnahme als erwiesen an, dass der Angeklagte im Januar 2015 in alkoholisierten Zustand seine Frau zum Sex gedrängt haben soll und diese, nachdem sie ihn zurückgewiesen hat, zuerst auf dem Boden liegend gewürgt und dann den Schopf packend mehrfach ihren Kopf auf den Fliesenboden geschlagen hat. Dabei habe sie unter anderem eine Platzwunde an der Stirn erlitten, die sie später auch fotografiert hat. Zum Arzt ist sie trotzdem nicht gegangen, weil, wie sie sagte "ich fürchterlich Angst von meinem Mann hatte".



Inzwischen ist sie ausgezogen, aber noch mit dem Angeklagten verheiratet. In ihrer Begründung sagte die Richterin: "Das Urteil gründet zwar weitgehend auf der Aussage der Ehefrau, aber ich halte diese für schlüssig, nachvollziehbar und absolut glaubwürdig." Die Art, wie sie die Tat geschildert habe, deute klar daraufhin, dass es sich um Erlebtes gehandelt habe - und nicht um etwas Erfundenes.



Zudem erlegte die Richterin dem Angeklagten auf, 1000 Euro an den Verein Frauen in Not in Jünkerath sowie die Kosten des Verfahrens zahlen. Die dürften angesichts dessen, dass drei Gutachter zurate gezogen worden sind, relativ hoch ausfallen. Rechtskräftig ist das Urteil aber noch nicht, vermutlich wird es eine Fortsetzung geben. Denn noch im Gerichtssaal sagte sein Verteidiger Hoffmann aus Daun: "Mein Mandant ist geladen. Er wird mit Sicherheit in Berufung gehen." Hoffmann hatte für seinen Mandanten, der sich selbst nicht zu Sache äußerte, auf Freispruch plädiert.