Einbrecher stehlen Tabakwaren aus Kelberger Supermarkt - 20.000 Euro Schaden

(Kelberg) Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag, zwischen 0.05 Uhr und 1 Uhr in den Edeka-Markt in Kelberg in der Bonner Straße 35 eingebrochen und haben Tabakwaren im Wert von etwa 11 000 Euro gestohlen.