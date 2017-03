Wie die Polizei Daun mitteilte, wurde der Polizei am Abend gegen 18.20 Uhr ein Exhibitionist an der A 1 bei Steinigen in Fahrtrichtung Ulmen/Koblenz gemeldet. Der Mann stand direkt hinter dem Wildzaun. Die Fahndung nach dem Mann sei bisher ergebnislos geblieben, teilte die Polizei mit. Sie sucht Zeugen: Polizeiinspektion Daun, 06592/96260.