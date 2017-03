Und so ereignete sich die Kettenreaktion: Ein Lkw-Fahrer hatte seinen Lkw mit Auflieger im Gewerbegebiet Diewergarten in Kelberg beladen und wollte losfahren. Er stieg nochmals aus und ging zum Auflieger seines Fahrzeuges. In diesem Moment rollte der Lkw vorwärts weg, da die Feststellbremse das Fahrzeug nicht hielt.



Der fahrerlos rollende Lkw stieß zunächst gegen eine Laterne, nahm diese ein Stück mit und prallte anschließend gegen einen parkenden Pkw. Dieser Pkw und ein weiterer parkender Pkw wurden zur Seite gestoßen, der nun folgende dritte parkende Pkw wurde gegen drei daneben befindliche Fahrzeuge gedrückt. Durch den Zusammenstoß werden insgesamt sechs Pkw und der Lkw beschädigt, es entstand erheblicher Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen, Menschen wurden nicht verletzt.