Festnahme: Mann wirft Messer nach Polizisten in Gerolstein

Der 34-Jährige habe im Zuge des Streits in alkoholisiertem Zustand die Haustüre eingetreten und die Wohnung nicht verlassen wollen, teilte die Polizei mit. Als eine Streife der Polizeiinspektion Daun gegen 0.40 Uhr am Haus in Gerolstein eintraf, befand sich der Mann zunächst noch im Haus. Doch dieser sei plötzlich mit einem Messer in der Hand und schreiend aus dem Gebäude gestürmt, als die Polizisten sich dem Hauseingang näherten.



Das Messer wollte er nicht ablegen, die Polizisten drohten mit Schusswaffengebrauch, sollte der Mann sich weiter auf die Polizisten zubewegen. Stattdessen warf er das Messer in Richtung der Polizisten, traf sie aber nicht. Die Beamten konnten den Angreifer mit Pfefferspray überwältigen, er wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,60 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.