Genehmigung für Windkraftanlagen in der Vulkaneifel ist erloschen

Der Betreiber hatte gegen den Kreis Vulkaneifel geklagt, weil er der Meinung war, dass die Genehmigung aus dem Jahr 2004 noch gültig sei. Eine Einschätzung, die die Trierer Richter nicht geteilt haben. Im Urteil heißt es, eine Genehmigung erlösche, wenn eine Anlage in einem Zeitraum von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben werde, was hier der Fall gewesen sei. Zwischenzeitlich vorgenommene Wartungsarbeiten, Sanierungsmaßnahmen und Probeläufe würden daran nichts ändern. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, die Verfahrensbeteiligten können dagegen die Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz beantragen.