Halloween-Party: Angstmacher am Straßenrand

Meinung

Auf den Kürbis

Jünkerath/Lützkampen Die Gestalt sieht aus wie ein Zombie, der sich gerade an einem seiner Opfer blutig gefressen hat - und grimassiert in Jünkerath, direkt an der Kölner Straße, von einem sehr großen Plakat auf Passanten und Autofahrer herab."Ich muss meinen Kindern morgens die Augen zuhalten", sagt ein Leser, der den TV auf das Motiv hinwies. "Da kriegen die Angst. Und solche Bilder bleiben bei ihnen haften."Das Plakat ist, auf seine Weise, perfekt zielgruppenorientierte Werbung: für die jährliche Halloween-Party nämlich, diesmal am Dienstag, 31. Oktober, in Lützkampen. Nun ist das eine harmlose Fete, zu der junge Besucher aus der gesamten Eifel und den Nachbarländern kommen.Sehr beliebt, ein fröhliches Fest - und am Morgen danach, wenn sie sich dann aus ihren Zelten und Autos schälen, sehen etliche der oft schauerlich kostümierten und geschminkten Teilnehmer noch authentischer zum Gruseln aus als zu Beginn der Party.Aber dieses Plakat? "Das fällt auf - und erschreckt mich auch", sagt Rainer Helfen, der Ortsbürgermeister von Jünkerath. "Diese Horrordarstellungen brauchen wir alle wirklich gar nicht."Ganz abgesehen von der Frage, ergänzt er, "ob wir Halloween überhaupt brauchen". Ein Thema, das auch am Mittwoch im TV diskutiert wurde, weil sich viele Deutsche fragen, warum man dieses anglo-amerikanische Fest überhaupt importiert hat. So wie sie das mittlerweile jedes Jahr tun.Schon vor Jahren wies Matthias Antony, heute Ortsbürgermeister von Schönecken, im TV darauf hin, dass ihm dieses Fest mitsamt seinen Kürbisköpfen gestohlen bleiben könne und setzt inzwischen mit einem echten Eifeler Brauch dagegen: Statt Kürbissen werden im Flecken seit einigen Jahren mit den Kindern aus dem Dorf Rüben zu Gesichtern umgeschnitzt.Die Halloween-Party wird jedes Jahr vom Jugendverein Lützkampen organisiert. Motto: "von der Jugend für die Jugend." Anruf beim Vorsitzenden: Über das Plakat, sagt Achim Freichel, "hat sich eigentlich noch keiner beschwert." Und die Wand in Jünkerath "ist halt für uns eine Werbefläche, die wir ganz normal gebucht haben".Zumal man das Motiv bereits seit einigen Jahren verwende - und eben in Orten, die wie Jünkerath weiter von Lützkampen entfernt liegen, auch in dieser Größe. Es passe eben zur Party und deren Thema, sagt Freichel. Aber "ich kann die Aufregung schon verstehen", ergänzt der Vereinsvorsitzende, vor allem wenn sich auch Eltern kleinerer Kinder darüber beschwerten.Ob man sich jetzt vielleicht ein anderes Motiv überlege? "Das können wir machen", sagt Achim Freichel und lacht. "Zum Wohle der Allgemeinheit."Zumindest der noch sehr junge Teil der Allgemeinheit, so ist zu vermuten, würde sich darüber wohl freuen. Und dessen Eltern ganz bestimmt, sofern sie nicht völlig abgestumpft sind.Die Halloween-Party ist unterdessen ein Eifel-Klassiker geworden - nach ganz bescheidenen Anfängen: Rund 3000 Besucher zählt die große Fete im Festzelt am Ortsrand von Lützkampen jedes Jahr. Mit etwa 100 Teilnehmern habe man vor 18 Jahren begonnen, sagt Achim Freichel, seitdem wurde die Fete immer größer. Und sie verläuft weitgehend friedlich. Falls es doch Ärger zwischen Besuchern gebe, sagt Freichel, werde das vom Sicherheitsdienst "im Keim erstickt".Die Halloween-Party in Lützkampen beginnt diesmal am Dienstag, 31. Oktober, um 20 Uhr. Auf dem Programm unter anderem: mehrere Disk-Jockeys, Kistenrennen, Gewinnspiel und diversen Imbiss-Ständen. Wie immer ist Sprudel kostenlos.Vereine, die sich als größere Gruppen anmelden, erhalten pro zehn Besucher Getränkegutscheine.Mehr zu Programm und zum Jugendverein im Internet unterDie Halloween-Party ist eine Superfete, die Tausende in den Islek zieht und vom Jugendverein bestens organisiert wird. Da rütteln wir nicht dran, weil: prima. Das Plakatmotiv aber geht einem schon auf den Kürbis. Weil es doch genug echten Horror gibt. Und weil eben kleine Kinder nicht so cool auf solch krasse Bilder reagieren, wie manche glauben. Nehmt beim nächsten Mal gerne ein schauriges, aber nicht so bluttriefendes Motiv. Von mir aus Trump. Oder Björn "Bernd" Höcke. Die täten’s als Horrorclowns dicke.