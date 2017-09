Handball-Legenden kommen in die Dauner Grundschule

"Der ist aber groß, mindestens zwei Meter!" Als die Viertklässler der Grundschule Daun am Dienstagmorgen in die Turnhalle kamen, war es erst einmal die Größe, die sie beeindruckte. 1,98 Meter standen vor ihnen. Daniel Stephan, Welthandballer des Jahres 1998, Europameister 2004, Olympiazweiter 2004.Dass der 44-jährige Duisburger zwei Stunden lang mit ihnen trainierte, hatten die Grundschüler ihrem Lehrer Johannes Mayer zu verdanken. Der hatte im Internet von der Aktion AOK-Star-Training des Deutschen Handballbunds erfahren, dann die Bewerbungsunterlagen zusammengestellt. Unter bundesweit 1200 Bewerber-Grundschulen wurde Daun schließlich ausgewählt, als Vertreter für den Handballverband Rheinland (HVR).Und daher saßen neben zahlreichen Dauner Handball-Legenden wie Rainer Schwab, Jochen Scheler oder Carsten Lindner auch HVR-Präsident Peter Josef Schmitz und HVR-Geschäftsführer Hermann-Josef Häring auf Turnbänken, um sich das Programm von Daniel Stephan anzuschauen. Assistiert wurde der frühere Star des TBV Lemgo vom HVR-Verbandstrainer Rudi Engel aus Prüm. Stephan musste erst einmal schlucken, als er erfuhr, dass viel mehr Dauner Jungs und Mädels Fußball statt Handball spielten. Aber gemeinsam mit den ebenfalls anwesenden Trainern des TuS Daun machte er Werbung für seine Sportart: "Da passiert doch viel mehr als beim Fußball."Übertragen auf den Fußball, stand da also Zinedine Zidane in der Halle, denn der Franzose war Weltfußballer des Jahres 1998. Stephan ließ aber alles andere als den Star raushängen: "Ich bin der Daniel", stellte er sich bei den Kindern gleich vor. Und dann ging es an die Bälle. Werfen, fangen, passen. Immer wieder griff der Welthandballer, der heute Handballcamps für Kinder anbietet, korrigierend ein, gab den Kindern Tipps und Tricks mit auf den Weg. "Keine Angst vor dem Ball", rief er den Mädchen zu, die noch etwas schüchtern in die Zweikämpfe gingen."Es macht mir großen Spaß, mit Kindern zu trainieren und möglichst viele von ihnen für den Handball zu begeistern", ist Stephans Intention, fürs AOK-Star-Training durchs Land zu ziehen. An Daun konnte sich Stephan sogar noch aus seiner aktiven Zeit erinnern: "Ich habe hier öfter beim Techni-Sat-Cup gespielt, mit Rheinhausen und mit Lemgo, das waren noch Zeiten."Nach über 90 Minuten intensivem Training erhielt jeder Teilnehmer seine Urkunde und Autogramme auf alles, was auch immer unterzeichnet werden sollte. Und die Viertklässler waren sich einig: "Das hat Riesenspaß gemacht, mit so einem berühmten Mann Handball zu spielen." Eine besondere Aufgabe hatten die jungen Reporter von der schuleigenen Internetseite Primolo - sie durften anschließend Daniel Stephan interviewen. So erfuhren sie, dass die Olympischen Spiele in Athen 2004 seine schönsten Moment waren und wie er 1998 erfuhr, dass er von seinen Mannschaftskameraden zum Welthandballer gewählt wurde. Und, dass er durch seine Eltern, die auch Handballer waren, zu seinem Sport kam. Und dass man - egal, wo man spielt und welchen Sport man betreibt - immer ehrgeizig sein soll.Damit die Grundschüler auch künftig ihre neue Leidenschaft für Handball ausleben können, übergab HVR-Präsident Peter Josef Schmitz Schulleiter Christian Irle und Konrektorin Irina Hoffmann ein Starterset mit Bällen und Leibchen. Und nach dem Training ging es weiter mit Handball - denn in der Turnhalle wurde ein Parcours mit Übungen wie Torwand und Wurfgeschwindigkeits-Messung aufgebaut, diesmal für alle Schüler.Eine Bilderstrecke vom AOK-Star-Training mit Welthandballer Daniel Stephan im Internet unter fotos.volksfreund.de