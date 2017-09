Hoher Sachschaden: Scheune brennt in Saxler aus

Großeinsatz in Saxler: Die Feuerwehr musste am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr zu einem Brand auf dem Waldhof in Saxler ausrücken. Auf dem Hof war die Scheune in Brand geraten.



Die Einsatzkräfte retteten zunächst die Kühe aus einem nahe gelegenen Stall. Mit einer Drehleiter löschte die Feuerwehr anschließend von oben und zog gleichzeitig portionsweise das Heu aus der Scheune, um es ebenfalls zu löschen. Da sich viele Glutnester im Heu befinden, werden die Löscharbeiten vermutlich noch einige Stunden andauern.



Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 400.000 Euro aus. Die Brandursache ist unklar. Im Einsatz ist ein Großaufgebot an Feuerwehren aus dem Vulkaneifelkreis und der Re ttungsdienst.