Hütte und Wohnwagen stehen in Nohn in Flammen

An den Nohner Wasserfällen gab es auf dem Gelände eines Angelweihers an der Landstraße 68 zwischen Oberehe-Stroheich und Nohn einen Brand. In einer Holzhütte und in zwei sich dort festinstallierten Wohnwagen brach ein Feuer aus.



Beim Eintreffen der etwa 32 Feuerwehrleute aus Nohn, Üxheim, Leuderdorf und Hillesheim, sowie der Polizeibeamten der Polizeiinspektion Daun befand sich ein Wohnwagen bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden.



Die sich ebenfalls dort befindliche Holzhütte, sowie ein weiterer Wohnwagen waren bereits durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden, konnten aber durch die vor Ort eingesetzten Feuerwehrleute gerettet werden.



Verletzte wurde niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro belaufen.



Zur Klärung der Brandursache wurden Brandermittler der Kriminalpolizei hinzugezogen.



Hinweise zur Tat oder mögliche Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand nimmt die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 entgegen.