Klassik auf dem Vulkan - Baustelle steht Kultur nicht im Weg

Was war das für ein Jahr für die Veranstalter von "Klassik auf dem Vulkan": Nahezu 4000 Besucher wurden bei den fünf Veranstaltungen gezählt, so viele wie noch nie. Allein die Kölner Kultband Brings zog gut 1600 Zuhörer ans Gemündener Maar - Rekord!Aber bei aller Freude darüber, dass die Kosten mehr als gedeckt worden sind - einige Sorgenfalten gab es aber doch bei Thomas Räthlein, Michaela Schenk, Petra Krause und Annika Hück von den Kur- und Freizeitbetrieben der Stadt Daun. Denn es stellte sich die Frage: Was können wir 2018 machen?Hintergrund ist, dass im kommenden Jahr das Teilstück der Landesstraße 46 vom Kreisel in der Mehrener Straße bis zum Gasthaus "Zu den Maaren" ausgebaut und überwiegend voll gesperrt wird - und damit die Hauptzufahrt zum Maar dicht ist. Umzug auf die Dauner Burg, Reduzierung des Programms: Es wurden einige Optionen durchgespielt.Nun aber steht fest: Klassik auf dem Vulkan wird es auch 2018 mit den Freiluftkonzerten am Gemündener Maar geben. "Es bleibt alles beim Alten, was den Umfang angeht. Es wird wie gehabt fünf Veranstaltungen geben", sagt Michaela Schenk, stellvertretende Leiterin der Kur- und Freizeitbetriebe. "Die Vorbereitungen laufen, das Programm steht weitgehend", berichtet sie, ohne Details zu verraten.Echte Fans wird es wohl kaum aufhalten, dass sie, wenn sie von Daun aus anreisen, einen Umweg zum Maar nehmen müssen. Und dort werden sie auf jeden Fall hinkommen, denn der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein hat zugesagt, dass der Kreuzungsbereich der Landesstraßen 46 und 64 offen sein wird und damit auch die Zufahrt entlang des Gasthauses "Zu den Maaren".Und wann starten die Bauarbeiten? Laut Helmut Bell vom LBM sind die offenen Fragen rund um die Wasserschutzmaßnahmen im Bereich des Dauner Sprudels so weit geklärt, "die Genehmigung ist von der Aufsichtsbehörde in Aussicht gestellt worden. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg."Voraussichtlich im Frühjahr geht es los, es wird in mehreren Abschnitten gebaut. Ob aber zuerst vom Kreisel bis zur Einmündung Martia-Hilf-Straße oder von dort bis Gemünden gebaut wird, steht laut Bell noch nicht fest. "Es muss ja gewährleistet sein, dass insbesondere das Gelände der Firma Schreiner und das des Sprudels erreichbar bleiben."Was ändert sich durch den Ausbau? Neu gestaltet wird der Bereich Zufahrt nach Gemünden/Gasthaus Zu den Maaren. Dort entsteht eine Überquerungshilfe in Form einer breiten Mittelinsel in der Fahrbahn.