Kommunalreform Vulkaneifel: Neue Initiative über Parteigrenzen hinweg

(Daun/Prüm/Gerolstein) Die Landtagsabgeordneten Marco Weber (FDP) und Gordon Schnieder (CDU) aus dem Kreis Vulkaneifel sowie Dietmar Johnen (Geschäftsführer des Grünen-Kreisverbands Vulkaneifel) und Landrat Heinz-Peter Thiel präsentieren für die Sitzung des Innenausschusses des Landtags am Donnerstag in Mainz einen gemeinsamen Vorschlag.