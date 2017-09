Kranker Fuchs in Dauner Jugendherberge entdeckt

Nach Angaben der Polizei hat sich ein Fuchs am Montagabend gegen 17.23 Uhr in den Kellerräumen einer Jugendherberge in Daun aufgehalten. Mittels einer Drahtschlinge konnte das Tier eingefangen und von einem Jäger erlegt werden.



Bei der näheren Betrachtung des Fuchses ergaben sich Hinweise, dass das Tier an einer Wildtierkrankheit erkrankt sein könnte. Aus diesem Grund wird der Fuchs zur weiteren Untersuchung der Veterinärbehörde des Landkreises Vulkaneifel übergeben.



Alle Gäste der Jugendherberge, darunter auch eine 26-köpfige Schulklasse, wurden vorsorglich informiert. Von Seiten des Herbergsvaters wurde eine fachmännische Reinigung möglicher kontaminierter Bereiche veranlasst.