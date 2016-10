Mit 2,23 Promille am Steuer: 59-Jährige von Polizei in Daun gestoppt

Alkohol-Test (Symbolbild). Foto: Uli Deck

(Daun) Die Polizei hat am Freitagabend eine Autofahrerin in der Mehrener Straße in Daun angehalten und kontrolliert. Eine Alkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille.