Gegen 16.45 Uhr war der Kradfahrer als erster in einer Kolonne von Kradfahrern von Utzerath kommend in Richtung Darscheid unterwegs, so die Polizei. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Körper gegen das Gehölz. Das DRK brachte ihn ins Krankenhaus.