Wie die Polizei Daun mitteilte, fuhr eine Motorradfahrerin am Sonntagmittag auf der Hauptstraße in Pelm hinter einem Auto. Dessen Fahrer wollte in Lirstal nach links auf die K 96 einbiegen. Gleichzeitig habe die Motorradfahrerin zum Überholen angesetzt und dabei den Wagen gestreift und sei anschließend gegen eine Hauswand geprallt und vom Motorrad geschleudert worden. Die 54-jährige Niederländerin erlitt schwerste Gesichtsverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.