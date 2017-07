Musical-Star trägt bei Klassik auf dem Vulkan ein Kleid aus der Eifel

Extra: Orchester kennt sich in Daun aus

Ein Blick auf die Wetterprognose stimmt Thomas Räthlein zuversichtlich: Es sieht gut aus für Samstag, wenn das Gastspiel von Anna Maria Kaufmann und der Russischen Kammerphilharmonie ansteht. Daumen drücken, dass das Wetter mitspielt, gehört für das Team um den Leiter der Kur- und Freizeitbetriebe der Stadt Daun, das die Veranstaltungsreihe Klassik auf dem Vulkan organisiert, immer dazu. Steht doch der Start der drei Open-Air-Konzerte am Gemündener Maar am Wochenende an, also diese besonderen Veranstaltungen, die die Reihe so bekannt gemacht haben.2005 wurde Klassik auf dem Vulkan ins Leben gerufen. Damals stellten noch viele die Frage, ob das Konzept mit dem besonderen Merkmal, auch Konzerte auf einer Bühne im Wasser unter freiem Himmel anzubieten, aufgehen würde. Mittlerweile haben mehr als 20 000 Gäste die Konzerte und Theateraufführungen besucht, Klassik auf dem Vulkan ist längst fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Region.Apropos Wetter: "Eigentlich hätte das Konzert der Russischen Kammerphilharmonie mit Anna Maria Kaufmann am vergangenen Wochenende stattfinden sollen, aber wegen einer anderen Verpflichtung der Sängerin wurde der Termin verschoben", erzählt Räthlein. "Unser Glück, denn Open-Air-Wetter hätten wir an dem Tag definitiv nicht gehabt."Musical-Star Anna Maria Kaufmann wird nicht nur singen, sondern auch ein besonderes Kleid tragen. Entworfen worden ist es von Angelika Hirschler, Schneidermeisterin und Modedesignerin aus Schalkenmehren. "Wir freuen uns, dass die Agentur von Anna Maria Kaufmann unsere Idee befürwortet hat", sagt Michaela Schenk, stellvertretende Leiterin der Kur- und Freizeitbetriebe. Aber Angelika Hirschler ist nicht nur für das Kleid der Sängerin verantwortlich, sie hat auch die neuen Picknick-Decken mit dem Klassik-auf-dem-Vulkan-Logo entworfen.Wie sieht es mit dem Kartenvorverkauf aus? "Er hat in den vergangenen Tagen angezogen, aber wer sich jetzt noch entscheidet, ans Gemündener Maar zu kommen, um Anna Maria Kaufmann singen zu hören und ihre Eifeler Robe zu sehen, kein Problem, es gibt noch Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse", sagt Michaela Schenk. Das Konzert am Samstag dient den Organisatoren auch als Testlauf für ein erweitertes Sicherheitskonzept. Test wofür? Michaela Schenk: "Für das eine Woche später stattfindende Brings-Konzert." Denn das Gastspiel der Kölner Kultband ist eine völlig neue Größenordnung für die Klassik-auf-dem-Vulkan-Mannschaft. Das Konzert ist längst ausverkauft, 1500 Besucher werden erwartet, deutlich mehr als bei der bislang bestbesuchten Veranstaltung, dem Abba-Gold-Konzert vor drei Jahren mit gut 1000 Zuhörern."Das ist eine echte Herausforderung", sagt Thomas Räthlein. Weil erwartet wird, dass viele Konzertbesucher von den Parkplätzen zu Fuß zum Veranstaltungsort kommen werden, gilt beispielsweise auf dem Straßenabschnitt in Höhe des Gasthauses Zu den Maaren an diesem Tag eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern. Eine weitere Neuerung: Erstmals ist Security-Personal verpflichtet worden, bislang wurden ausschließlich ehrenamtliche Helfer eingesetzt.Ist das Brings-Konzert über die Bühne gegangen, kann sich das Festival-Team nur kurz entspannen, denn es steht noch das Finale an. Nach Abba (2014) und den Beatles (2015) steht ein Abend wieder ganz im Zeichen einer bekannten Band: Diesmal sind es die Bee Gees. Ihre Hits werden bei "Night Fever: The very best of the Bee Gees" zu hören sein.Anna Maria Kaufmann und die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg stehen am Samstag, 8. Juli, ab 20.30 Uhr mit dem Programm "Liebe, du Himmel auf Erden" auf der Bühne. Das Orchester unter Leitung von Juri Gilbo war bereits bei der ersten Auflage des Festivals im Jahr 2005 mit dabei. Aufgeführt werden Werke von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Johann Strauß, Emmerich Kalmán, Ennio Morricone und Andrew Lloyd-Webber. Der Einlass ist um 18.30 Uhr, gleichzeitig öffnet auch die Gastronomie; für die Dinnermusik sorgt Piano and Voice meets Trumpet. Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 28,50 Euro für die Liegewiese bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional oder im Forum Daun, Telefon 06592/951313 oder 951312, erhältlich.