Der Unfall hat sich am Montagnachmittag während eines Überholmanövers auf der K 47 bei Hillesheim ereignet. Ein 20-jähriger Motorradfahrer bemerkte einen Lastwagen auf der Gegenfahrbahn zu spät und stieß mit ihm zusammen.



Der schwer verletzte Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Obere Kyll wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus gebracht.



Nach Angaben der Polizei Daun sei der genaue Unfallhergang bisher noch unklar. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06592/96260.