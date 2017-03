Neue Leute sind schwer zu kriegen

PROJEKTE IM EIFELKREIS

Extra

Daun/Bitburg/Prüm/Gerolstein Die bundesdeutsche Wirtschaft brummt, die Steuereinnahmen sind auf Rekordniveau, in Berlin wird darüber gestritten, was mit dem Haushaltsüberschuss 2016 von mehr als sechs Milliarden Euro geschehen soll - wer hätte das vor Jahren gedacht. Dass der Bund seit geraumer Zeit gut bei Kasse ist, stellt man auch beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein fest.Berlin hat das Geld für den Straßenbau aufgestockt, wovon auch die Kreise Bitburg-Prüm und Vulkaneifel profitieren, das Gebiet, für das der LBM zuständig ist. Aber auch das Land hat noch etwas drauf gepackt.Die Bilanz des vergangenen Jahres: 2016 wurden Projekte in den beiden Eifelkreisen mit einem Gesamtvolumen von gut 32 Millionen Euro umgesetzt, etwa vier Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. "Wir haben uns im vergangenen Jahr auf einem hohen Niveau bewegt", resümiert LBM-Chef Harald Enders. "Bund und Land haben die Mittel aufgestockt, fürs laufende Jahr stehen rund 35 Millionen Euro zur Verfügung. Eine Größenordnung, die mittelfristig auch so bleiben wird."Bis Weihnachten konnte gebaut werden, zur Freude sicher vor allem der Wallenborner, denn das Teilstück der Bundesstraße (B) 257 bis Oberstadtfeld wurde doch noch fertig. Zwischenzeitlich hatte es kritische Töne gegeben, dass es nicht zügig genug vorangehe, ein Eindruck, dem Enders widerspricht: "Das Projekt war auf 18 Monate reine Bauzeit ausgelegt, geschafft wurde es aber in zwölf Monaten, verteilt auf zwei Jahre."Die B 257 ist auch ein Schwerpunkt des 2017er-Programms. So wird das Teilstück vom Ortsausgang Daun bis zur Autobahnanschlussstelle Darscheid für 1,5 Millionen saniert. Die größte Summe bleibt auch in diesem Jahr der B 51 vorbehalten: Für 2,4 Millionen Euro entsteht eine Grünbrücke bei Schönfeld, 4,4 Millionen sind für das Teilstück von der Brücke Willwerath bis Brühlborn vorgesehen.Laut Enders "sieht man, dass es mehr Geld gibt", so habe man seit 2008 die Hälfte der sanierungsbedürftigen Bundesstraßen in Angriff genommen.Allerdings stößt der LBM angesichts des gestiegenen Budgets, das sich 2015 noch auf 30 Millionen Euro belaufen hatte, an personelle Grenzen. "Wir könnten neun Leute einstellen", sagt Enders, "aber der Markt an Fachkräften, wie wir sie brauchen, ist leer gefegt." Denn die Straßenbaubehörde hat starke Konkurrenz bei der Suche nach geeigneten Leuten, weil auch die Bauindustrie und Ingenieurbüros einstellen, das Gehalt aber flexibel gestalten können, anders als der LBM.Auch wenn es schon mehrfach frühlingshafte Temperaturen gegeben hat, wird die kalte Jahreszeit in der Eifel auch im April noch nicht endgültig für beendet erklärt. Aber so lange wird nicht gewartet, bis die obligatorische Ermittlung der Winterschäden auf den Straßen in den Kreisen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel begonnen wird. Anschließend werden die sogenannten Kleinfertiger wieder im Einsatz sein.Diese Arbeiten behindern den Verkehr nur wenig, aber die Autofahrer werden sich in diesem Jahr auf viele "Hindernisse" einstellen müssen. "Auf den Bundesstraßen wird viel gebaut, entsprechend wird es viele Vollsperrungen geben", kündigt der LBM-Chef an.B 51 Talbrücke Willwerath - Brühlborn 4,4 Millionen Euro, B 410 Ortsdurchfahrten Irrhausen und Daleiden 800 000 Euro, B 410 Brühlborn - Baselt 750 000 Euro, B 50 Kreisverkehr Bitburg-Stahl (einschließlich Anschluss B 51) 1,8 Millionen Euro, B 257 Sanierung/Verbreiterungen von Brücken zwischen Wolsfeld und Irrel, zwei Millionen Euro; B 51 Meilbrück- Flugplatz Bitburg (LKW-Spur) und Einfädelspur von der L 39 1,5 Millionen Euro, B 410 Ortsdurchfahrt Lünebach und freie Strecke in Richtung Lichtenborn 1,5 Millionen Euro, B 51 Verstärkung Talbrücke Willwerath eine Million Euro.L 1 Großkampenberg - Heckhuscheid - Einmündung L 161 430 000 Euro, L 1 Ortsdurchfahrt Bauler 600 000 Euro, L 4 Prümbrücke Menningen 2,1 Millionen Euro, L 4 Radweg Neuerburg - Daudistel (Stützwände, Verlegung der Landesstraße) 2,6 Millionen Euro, L 7 Ortsdurchfahrt Hermesdorf und freie Strecke 650 000 Euro, L 32 Kölner Straße in Bitburg 600 000 Euro, L 34 Malberg - Kyllburg 750 000 Euro.B 51 Grünbrücke bei Schönfeld 2,4 Millionen Euro, B 410 Ortsdurchfahrt Hohenfels 300 000 Euro, B 421 Ortsdurchfahrt Hallschlag und freie Strecke bis Kronenburger See 800 000 Euro, B 257 Daun - Darscheid 1,5 Millionen Euro, B 410 Dreis - A-1-Anschlussstelle Kelberg 800 000 Euro, B 410 Einmündung K 36 bis Dockweiler 600 000 Euro.L 27 Bleckhausen - Schutz 700 000 Euro, L 27 Rockeskyll - Walsdorf 1,2 Millionen Euro, L 27 Beseitigung Hangrutsch bei Niederstadtfeld 500 000 Euro, L 46 Daun: Kreisel Mehrener Straße bis Gemünden 1,6 Millionen Euro, L 50 Ortsdurchfahrt Nohn 350 000 Euro, L 95 Ortsdurchfahrt Lirstal 330 000 Euro.