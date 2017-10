Eine 4-köpfige Reitergruppe hat ihre Pferde an der Leine über eine Bachbrücke am Pützborner Bach zwischen Steinborn und Waldkönigen geführt. Plötzlich rutschte das erste Pferd auf den glitschigen Holzbohlen aus und stürzte. Hierbei wurden die Beine teilweise zwischen dem Geländer eingeklemmt.



Die Feuerwehr rückte an und schraubte das Geländer ab, so dass das Pferd aus eigener Kraft von der Brücke herunterspringen konnte.



Das Tier hatte sich oberflächliche Verletzungen an den Beinen zugezogen, die tierärztlich versorgt wurden.



Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Daun und eine Tierärztin.