Wie die Dauner Polizei erst am Dienstag mitteilte, hätten bereits am 20. Dezember gegen 19.50 Uhr mehrere Männer das Lebensmittelgeschäft "Hit-Markt" in der Dauner Bahnhofstraße betreten, sich dann im Geschäft verteilt und hochwertige Kosmetikartikel an sich genommen. Dann hätten die Männer mit den Kosmetika das Geschäft verlassen, ohne zu zahlen. Dabei sei ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden. Nun sucht die Polizei mit Fotos aus Überwachungskameras nach den Tatverdächtigen.



Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, Telefon 06592/96260 .