Polizei sucht Verkehrsrowdy: Corsa-Fahrer bedrängt und gefährdet junge Frau

Wie die Polizei Daun berichtet, soll ein männlicher Fahrer eines Opel Corsa am Samstagmittag, etwa kurz nach 14 Uhr, eine 23-Jährige Autofahrerin am Ortseingang von Dreis (Dreis-Brück, VG Daun) auf der Straße bedrängt haben. Der Mann sei mit seinem Corsa zunächst sehr dich auf die Vorausfahrende aufgefahren. Letztlich sei er zum Überholen verbotenerweise rasant links an einer Verkehrsinsel vorbeigefahren.

An der folgenden Einmündung der Landesstraße 67 / Bundesstraße 421 in Richtung Autobahn stand zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe von Motorradfahrern. Sie könnten auf den rasant fahrenden Mann im Corsa eventuell aufmekrsam geworden sein, schriebt die Dauner Polizei in ihrer Mitteilung und bittet diese und andere mögliche Zeugen, sich zu melden. Infos an die Polizei Daun, Telefon 06592/96260.