Raubüberfall in Gerolstein - Mann verletzt

(Gerolstein) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 21-jähriger Mann in Gerolstein überfallen und verletzt worden. Wie die Polizei Daun angibt, war der Mann auf einer Privaten Feier an der Grillhütte "An der Papenkaule" und verließ diese gegen 23.30 Uhr zu Fuß in Richtung Innenstadt. Im Bereich des Waldgebiets "Unter den Dolomiten" wurde er von zwei Personen angesprochen, die Geld von ihm verlangten.