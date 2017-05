Reifen, Rauch und Rennen: Alle Plätze für das Eifel-Rallye-Festival vergeben

Zwei Monate vor Beginn des siebten ADAC-Eifel-Rallye-Festivals sind alle Startplätze vergeben. Rund 170 Teams gehen vom 20. bis zum 22. Juli an den Start.Initiator Reinhard Klein preist die Vielfalt der vertretenen Fahrzeuge an: "Von Ford Anglia und Mercedes-Heckflosse aus den frühen 60er-Jahren bis hin zum aktuellen Hyundai i20 WRC reicht die Palette. Da ist wirklich für jeden Fan etwas dabei."Auf dem Starterfeld stehen im Juli alle Klassiker der Rallye-Geschichte, darunter mehr als ein Dutzend Quattro-Modelle und ebenso viele Ford Escort, aber auch einige Exoten. So begrüßen die Macher des Rallye-Festivals erstmals einen Peugeot 306 Maxi sowie zwei Skoda Felicia Kit Cars.Auch einige in der Szene bekannte Piloten sind mit dabei: Bereits fest zugesagt haben die Ex-Weltmeister Stig Blomqvist und Hannu Mikkola sowie Harald Demuth, Kalle Grundel, Matthias Kahle, Mike Kirkland, Thierry Neuville, Gunnar Palm, Niki Schelle und Armin Schwarz.Der zweifache Deutsche Rallye-Meister Harald Demuth war bisher jedes Mal dabei und hat sich auch dieses Jahr angemeldet. Es wäre schlimm, wenn er "bei diesem Familientreffen mal nicht dabei sein könnte", sagte er. Pilotiert hat er in der Eifel Fahrzeuge von zwei Marken. Zumeist Originale Gruppe-B-Boliden aus dem Fundus von Audi Tradition, aber auch in einem Mercedes 500 driftete er über die Asphaltprüfungen rund um Daun. Diesmal dürfen sich die Fans auf ein Wiedersehen freuen. Mit dabei ist der Fricker Mercedes 190E, mit dem Demuth 1987 um den DRM-Titel kämpfte und im Hecktriebler lange gegen die Turbo-Allradler in Führung lag.Für Stimmung bei den Gästen sorgen dürfte die von Mitorganisator Jürgen Lenarz koordinierte Truppe der Vorauswagen.Bei den Vorauswagen startet eine Auswahl der Fahrzeuge, die aktuell sind oder die strengen Anforderungen an Originalität im Hauptfeld nicht erfüllen können. Auch hier ist die Nennliste schon geschlossen. Mitten im Feld ist auch der Bayer Nikolaus Niki Schelle zu finden, der mit seiner kleinen Krawallschachtel Suzuki Ignis S1600 startet.Die Veranstalter verlosen bis zum 30. Juni zwei Mitfahrten bei den Piloten Thierry Neuville und Armin Schwarz am ersten Rallye-Tag auf der Mantaloch-Prüfung. Die fünf Euro, die die Lose kosten, gehen jeweils an den Verein Jugendarbeit im Landkreis Vulkaneifel.Informationen zu der Verlosung und zum Festival unter www.eifel-rallye-festival.de