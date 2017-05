Rollentausch bei den Roten

Das Ambiente im Gemeindehaus in Daun-Boverath stimmte: Auf den Tischen rote Tischdeckchen, darauf rote Vasen mit roten Tulpen, rote Eimerchen für die roten Stimmzettel und die langjährige Kreisvorsitzende Astrid Schmitt, seit November 2002 in diesem Amt, – natürlich – im roten Blazer.



Und doch war alles anderes bei diesem Kreisparteitag, denn Astrid Schmitt, die seit Jahren unangefochten die Genossen im Kreis führte, stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Als Nachfolger präsentierte der Vorstand Jens Jenssen, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Er wurde ohne Gegenkandidaten mit 48 zu 2 Stimmen gewählt – und will künftig den Fraktionsvorsitz, den er seit fünf Jahren innehat, an Astrid Schmitt abgeben.



Die langjährige Parteivorsitzende spielte ihren Abgang herunter: „Eigentlich tauschen wir nur die Hüte, ansonsten geht es mit Volldampf weiter.“



Sie appellierte an die Versammlung: „Ich freue mich, dass wir einen neuen jungen Vorstand präsentieren, und ich würde mich freuen, wenn Sie dem neuen Team mit einem breiten Votum starken Rückenwind für den Start geben.“ Das tat die Versammlung dann auch.



Der neue Vorsitzende Jens Jenssen sagte nach seiner Wahl: „Vielen, vielen Dank für das super Ergebnis. Er kündigte an: „Ich werde volle Power geben für den Kreisverband.“ Eine der zentralen Aufgaben für die nächste Zeit jedoch geht deutlich über die Kreisgrenzen hinaus: möglichst viele Mitstreiter für den Bundestagswahlkampf gewinnen, „damit Martin Schulz Bundeskanzler wird“.