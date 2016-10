Schüsse mit Luftgewehr und Drohungen gegen Jugendliche - Polizei ermittelt gegen zwei Männer

Wie die Polizei Daun mitteilte, wollten kurz vor 21 Uhr drei Jugendliche in der Mainzer Straße an einem Mehrfamilienhaus einen dort wohnenden Freund treffen. Dazu riefen sie ihn mit einem Spielzeugmegaphon auf den Balkon.



Ein Bewohner im Mehrfamilienhaus daneben fühlte sich belästigt und habe sich zunächst lautlas beschwert und die Jugendlichen beleidigt. Dann sei mehrfach mit einem Luftgewehr auf die Jugendlichen geschossen worden, ohne sie zu treffen.



Dann seien zwei Männer, einer mit einer Eisenstange und der andere mit einem Messer bewaffnet, aus dem Mehrfamilienhaus auf die Jugendlichen zugegangen und hätten diese verbal und mit Gesten bedroht, allerdings nicht direkt angegriffen.



Die Situation habe sich dann wieder beruhigt, die Männer seien zurück in das Mehrfamilienhaus gegangen. Die daraufhin alarmierte Polizei habe die beiden mutmaßlichen Täter ermittelt, die Wohnung durchsucht und ein Luftdruckgewehr, das Messer und die Eisenstange gefunden.



Gegen die 51 und 20 Jahre alten Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.